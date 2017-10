Balingen Gefühle lernen mit Tula und Tim

Er ist längst Stammgast in Balingen. Professor Jörg Maywald fühlt sich wohl als Gast und Dozent bei den Damen des Lionsclub. Mit im Gepäck hatte er bei dieser mittlerweile vierten Schulung für verschiedene Einrichtungen aus dem Zollernalbkreis natürlich wieder Tula und Tim. Die beiden Handpuppen sind quasi die Hauptfiguren des Programms "Kindergarten plus", das der Geschäftsführer der Deutschen Liga für das Kind mit entwickelt hat und nun bundesweit in Schulungen an Erzieherinnen vermittelt.

Gerade kleine Kinder, die noch keinen so großen Sprachschatz haben, tun sich oft schwer mit der eigenen und der Gefühlswelt anderer. Wie erkenne ich, dass mein Freund traurig ist? Wie sehe ich, dass meine Freundin sich freut? Mit Tula und Tim, viel einfühlsamer Beobachtung und ausgeklügeltem Material wird den ganz jungen Menschen der Grundstein mitgegeben für ein empathisches Leben.

Dazu gehört auch ein eigenes Heft, in dem die Kinder sich selbst beschreiben und Ziele setzen: "Ich möchte einem traurigen Kind helfen", zum Beispiel.