Zollernalbkreis Geflügelhalter und Züchter gegen Stallpflicht

Doch wer qualitativ hochwertige Tiere züchten will, müsse viele Jungtiere haben. Gut möglich also, dass nach einer längeren Stallpflicht bei Geflügelschauen schlechtere Bewertungen vergeben werden müssen.

Ohnehin bringe die Stallpflicht aus seiner Sicht nichts, ärgert sich Hoss: Eine Übertragung des H5N8-Virus’ könne auch über Mäuse erfolgen. Zudem sei es trotz Stallpflicht erlaubt, Geflügel in Volieren hinauszulassen. In diese aber würden kleinere Wildvögel wie Spatzen gelangen – auch dadurch könnte das Virus auf Haushühner überspringen.

"Unlogisch" findet Sabrina Krampertz aus Oberdigisheim die Anordnung des Ministeriums: "Was sollen meine Tiere denn anrichten?" Sie und ihr Partner Thomas Samanidis halten derzeit 19 Hühner, zwei Hähne und sechs Laufenten.

Laufenten leiden besonders

"Die Stallpflicht ist Tierquälerei", sagt Krampertz, vor allem für die Enten, die normalerweise bei jedem Wetter im Freien seien. "Die Tiere leiden darunter. Sie müssen raus, an die Sonne." Man erkenne beispielsweise an den matt werdenden Kämmen der Hühner, dass es diesen an Vitamin D mangle.

Mit dem erzwungenen Aufenthalt in der Scheune sind die Hähne von Krampertz und Samanidis aber bislang am schlechtesten zurechtgekommen: Zwei von ihnen, die sich im großen Garten aus dem Weg gehen konnten, sind im Stall aggressiv geworden und aufeinander losgegangen. Sie mussten deshalb geschlachtet werden.

"Wir haben uns gefreut, dass die Stallpflicht zuende gehen sollte", sagt die Oberdigisheimerin. Doch wenn eine Verlängerung über Dienstag, 31. Januar, hinaus komme, womöglich bis Mai, nehme man den Tieren den Frühling. "Das halten sie nicht aus."

Neue Verdachtsfälle

Isabel Kling, Sprecherin des Ministeriums, kennt den Ärger der privaten Tierhalter und Geflügelzüchter, und äußert Verständnis dafür. Sie sagt auch, dass Verstöße gegen die Stallpflicht zwar Ordnungswidrigkeiten seien, aber nur verfolgt würden, wenn Veterinäramt oder Privatleute diese anzeigten. Allerdings sei H5N8 ein "extremes Virus". Seitens des Ministeriums hoffe man daher auf das Verantwortungsgefühl jedes Einzelnen, so Kling.

Bei einem Vogelgrippe-Verdachtsfall – und sei es nur in der kleinen Schar eines Hobbyzüchters – müsste eine bis zu zehn Kilometer durchmessende Beobachtungszone eingerichtet werden. Bei einer Infektion in einem Betrieb müsste der ganz Bestand "gekeult" werden. Das ist diesen Winter in Norddeutschland bereits mehrfach geschehen: Zehntausende Tiere wurden dort mit Strom oder Gas getötet.

In Baden-Württemberg sind solche Massenschlachtungen bislang nicht notwendig gewesen. Die Stallpflicht hat ein Überspringen der Vogelgrippe auf Nutztiere bislang verhindert.

Anders sieht es bei den Wildtieren aus: In den Kreisen Sigmaringen und Ulm sind diese Woche drei neue H5N8-Verdachtsfälle gemeldet worden.