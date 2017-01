Balingen Geflügelhalter für längere Stallpflicht

99 Prozent der in jüngster Zeit tot aufgefundenen Wildvögel seien Wasservögel gewesen und mit dem H5N8-Grippevirus infiziert gewesen. Zwar liege der Steinefurthof nicht in der Nähe größerer Gewässer, also nicht in einem hochgefährdeten Gebiet, was bei vielen norddeutschen Betrieben ein großes Problem darstelle. "Doch das Risiko ist nicht von der Hand zu weisen", so Hölle. Er spricht sich für eine Verlängerung der Stallpflicht von einem Monat aus, dann könne man wieder eine Risikobewertung vornehmen.

Gelassen äußert sich Jürgen Fecker von "Eier Frischgeflügel Fecker" in Bisingen: Er hat seine rund 4000 Hühner bereits fünf Tage vor dem Ministeriumserlass aufgestallt: "Die Stallpflicht hat sich bei uns gut bewährt, wir haben keine Probleme." Wenn man Schuhe und Kleidung wechsle und reinige, bevor man in den Stalle gehe, könne man zu 99,8 Prozent sicher sein.

Das Risiko im Kreis hält Fecker für geringer als in Nord- oder Ostdeutschland – zumindest was eine Ansteckung durch Wasservögel betrifft. Im Zollernalbkreis müsse man sich eher Gedanken über die vielen Greifvögel machen. Diese fräßen im Winter vermehrt Aas und seien über den Kot potenzielle Überträger des Virus’.

Über eine Verlängerung sollte aus Sicht des Bisinger Geflügelhalters am besten das Friedrich-Löffler-Institut für Tiergesundheit entscheiden. Genau diese Risikobewertung ist laut Ministeriumssprecherin Kling auch vorgesehen, um zu entscheiden, wie mit der Viruserkrankung weiter umzugehen ist. Denn der Schneefall der vergangenen Wochen hat keineswegs zu einer Entspannung der Situation beigetragen.

Zwar wurden nach den Meldungen in den Kreisen Sigmaringen, Konstanz, Ravensburg, Rastatt, Emmendingen, Bodenseekreis und Stadtkreis Ulm im November und Dezember bislang keine weiteren infizierten Tiere gefunden. Der Zollernalbkreis ist bislang weder im Wild- noch im Zuchtbestand betroffen.

Doch, wie Kling erläutert, bei Kälte verbreitet sich das H5N8-Grippevirus schneller als bei warmen Temperaturen. Dann sind die Vögel geschwächt und finden weniger Nahrung, was sie anfälliger für Krankheiten macht. Die große Vogelgrippe-Welle 2006 habe erst im Februar um sich gegriffen, erinnert die Ministeriumssprecherin.

Nach Angaben des Statistischen Landesamts gibt es rund 8800 Betriebe mit Geflügelhaltung in Baden-Württemberg mit rund 4,8 Millionen Tieren (Zahlen von 2013). Darunter befinden sich rund 8300 Legehennen-Betriebe mit insgesamt 2,6 Millionen Tieren. Im Zollernalbkreis sind aktuell elf Legehennenbetriebe registriert.

Geflügelhalter im Kreis befürworten die Stallpflicht und eine Verlängerung über den 31. März hinaus. Und dies, obwohl das wirtschaftliche Nachteile nach sich ziehen könnte: Maximal 84 Tage am Stück dürfen Freilandhennen in den Stall verbannt sein, bevor der jeweilige Betrieb das Recht verliert, die Eier mit der Kennziffer "1" (Freilandhaltung) zu stempeln.

Jürgen Fecker verkauft die Eier seiner Hennen bereits seit Mitte November nur noch mit der "2" für Bodenhaltung: "Die Kunden haben das voll akzeptiert."

Auf Transparenz setzt auch Matthias Hölle: "Notfalls müssen wir unsere Eier ab 1. Februar als ›aus Bodenhaltung‹ auszeichnen." Darauf werde man dann auch außen auf den Schachteln hinweisen.

Theoretisch seien hinsichtlich der Kennzeichnung als "aus Freilandhaltung" im Zusammenhang mit der Vogelgrippe auch Ausnahmeregelungen möglich, erklärt Isabel Kling. Auch darüber berate man derzeit im Landwirtschaftsministerium.