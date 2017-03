Balingen Geballte Informationen für Häuslebauer

Balingen. Der Zollernalbkreis ist bundesweit Spitze, was die Zahl der Eigenheime angeht. "Die meisten sind 20, 30 Jahre alt", weiß Stefan Rimmele. "Da geht es jetzt an die Sanierungen." Aber auch künftige Hausbesitzer nutzten die beiden Messetage, um sich zum Beispiel von der Energieagentur Zollernalb auf deren "Marktplatz Energieberatung" eine neutrale Beratung zu holen. Bei 70 Handwerksbetrieben, Herstellern und Anbietern rund ums Haus war die Fülle an Informationen groß. Viele gezielte Fachgespräche rund um Themen wie Smart Home, Dachsanierung oder Kellerausbau lockten die Interessenten an die Stände und in den Podiumsbereich, wo Fachvorträge und moderierte Gesprächsrunden Aufschluss gaben über Energiesparmöglichkeiten, natürliches Bauen oder auch Förderprogramme und rechtliche Fragen.

Elektrofahrzeuge können gleich getestet werden

Für die jüngsten Besucher bot die Jugendtechnikschule der VHS Balingen Workshops an. Die Kinder konnten solarbetriebene Mini-Windräder bauen, während sich die Eltern in aller Ruhe in der Volksbankmesse umsahen. Und auf dem Freigelände, wo Garagen zu besichtigen waren oder Heizungsanlagen und moderne Öfen. Bester Beweis, dass die Balinger Messe von den Besuchern gezielt angelaufen wird, ist für Stefan Rimmele, dass "schon um elf Uhr morgens die erste Garage verkauft wurde".