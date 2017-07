Balingen Gaskocher ersetzt Eierschachteln

Seit vier Jahren wohnen in Jetters Garten drei Bienenvölker und ein Ableger. Vor zwei Jahren hatte er schließlich die Idee zu seinem Smokeranzünder. In erster Linie basiert das Gerät auf einem Gaskocher. Stellt man den Smoker etwa eine Minute auf die damit verbundene Halterung, wird das Brennmaterial durch Strahlungswärme angefeuert. Ein weiterer Vorteil dabei: Das Gerät kann auch mit globigen Imkerhandschuhen bedient werden. Zudem verbrennt das Rauchgut nicht vollständig und kann somit, anders als bei der herkömmlichen Befeuerung, wiederverwendet werden.

Als Jetter seine Idee für genügend ausgereift hielt, meldete er seine Erfindung beim Stuttgarter Patentamt an. "Wieso sollen nicht auch andere Imker von meiner Idee profitieren?", fragte sich Jetter. Anfang Juni kam schließlich die Nachricht aus Stuttgart: Jetters Idee ist einzigartig, das Patent wurde erteilt.

Zu seinem Patent des Imkeranzünders gehört auch eine ganz simple Erfindung, die Jetter beim Smoker vermisste – ein einfacher Stopfen zum Ersticken der Glut. Normalerweise stecken Imker Gras oder Äste in die Öffnung. "Dass man dazu auch einen einfachen Stopfen nehmen kann, darauf ist anscheinend noch niemand gekommen", erzählt der Hobbyimker.

Jetters Erfinderreichtum könnte ihm nun möglicherweise eine Auszeichnung bescheren. Mit seinem Smoker-anzünder bewarb er sich um den Artur-Fischer-Erfinderpreis Baden-Württemberg in der Kategorie "Private Erfinderinnen und Erfinder". Unter 150 Einsendungen schaffte es die Erfindung des Balingers unter die ersten zehn. Die Preisverleihung findet am Mittwoch, 12. Juli, im Haus der Wirtschaft in Stuttgart statt.