Balingen Gartenschau soll mehr als 16 Millionen Euro kosten

Sieben Jahre nach dem Zuschlag und etwas mehr als fünf Jahre vor Beginn des Gartenschaujahrs macht das Gremium in der Sitzung am Dienstag, 21. November (17 Uhr, Stadthalle), einen entscheidenden Knopf an die Sache: Der Rahmenplan definiert die Vorhaben entlang der sogenannten Achsen, die im Rahmen der Gartenschau verwirklicht werden sollen.

Zugleich steckt er den finanziellen Rahmen ab: Für die sogenannten Kernprojekte rechnet die Stadtverwaltung mit Kosten in Höhe von 16,6 Millionen Euro; voraussichtlich rund die Hälfte davon wird über Zuschüsse finanziert.

Landschaftsachse Nord: Kernprojekte des Gebiets von der Stadtmühle bis in die Eyach-Auen sind die Anlage eines durchgängigen Wegs entlang der Eyach bis zur Stadtmühle samt Brücke, die Reaktivierung der Stadtmühle und die bessere Verkehrsanbindung des Bauhofsgeländes durch einen neuen Kreisverkehr. Ein weiteres wesentliches Element ist der Aktivpark in den Eyach-Auen mit Spiel- und Bewegungsanlagen für alle Generationen, angrenzend an das Jugendhaus, das voraussichtlich anstelle der DRK-Garagen errichtet wird. Der Knackpunkt dabei: Eine Einigung mit der Balinger Tennisgemeinschaft betreffend die Verlagerung der Tennisplätze ans Hobbyland ist noch nicht erreicht; davon hängt ab, ob und wie groß der Aktivpark gebaut werden kann. Eng mit den Aktivitäten entlang der Landschaftsache Nord verbunden ist beispielsweise die Neugestaltung des Bahnhofsvorplatzes, wo voraussichtlich viele Besucher ankommen werden und von wo aus es nur eine kurze Strecke hinunter zur die Eyach ist.