Balingen Gartenschau: So soll Balingen blühen

Balingen. Sieben Jahre nach dem Zuschlag und etwas mehr als fünf Jahre vor Beginn des Gartenschaujahrs macht das Gremium in der Sitzung am Dienstag, 21. November (17 Uhr, Stadthalle), einen entscheidenden Knopf an die Sache: Der Rahmenplan definiert die Vorhaben entlang der sogenannten Achsen, die im Rahmen der Gartenschau verwirklicht werden sollen.

Zugleich steckt er den finanziellen Rahmen ab: Für die sogenannten Kernprojekte rechnet die Stadtverwaltung mit Kosten in Höhe von 16,6 Millionen Euro; voraussichtlich rund die Hälfte davon wird über Zuschüsse finanziert.

Landschaftsachse Nord