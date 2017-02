Balingen Gartenschau-Planung wird verfeinert

Balingen. Insbesondere soll das Gremium über Eckpunkte entscheiden sowie die bisherigen Planungen für das städtebauliche Großprojekt verfeinern, das Balingen im Jahr 2023 erblühen lassen und für die nächsten Jahrzehnte maßgeblich prägen soll.

Grundsätzlich halten die Stadtverwaltung sowie das mit der Planung beauftragte Büro von Johann Senner an dem Konzept der "Grünen Schnittstellen" fest. Allerdings haben sich die Planungen, wie sie Ende 2015 im Rahmen des Bürgerspaziergangs vorgestellt wurden, mittlerweile zum Teil deutlich geändert.

So ist beispielsweise die Verlagerung des Bauhofs nun – aus finanziellen Gründen – kein Thema mehr (wir berichteten); ebenso wenig die ursprünglich angedachte Umnutzung des Areals rund um den Bauhof samt der dortigen Flächen in Privateigentum in das zentrale Veranstaltungsgelände der Gartenschau. Der Bauhof soll vielmehr bleiben, wo er ist – allerdings soll er möglicherweise über einen neuen Kreisverkehr besser an die Landesstraße und damit auch an die B 27 angebunden werden. Das wiederum würde die Hindenburgstraße an der Eyach entlasten, sodass dort im grünen Sinne insbesondere für Anlieger und Fußgänger einiges schöner gestaltet werden könnte.