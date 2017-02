Balingen Gartenschau: heiße Phase eingeläutet

Ein Beispiel für die sich dabei abzeichnenden Diskussionen liefert der geplante Aktivpark an der Eyach: Geplant ist, diesen anstelle der jetzigen Tennisplätze anzulegen, samt Neubau eines Jugendhauses. Allerdings sind die Verhandlungen mit der Tennisgemeinschaft (BTG) wegen der Verlagerung der Tennisplätze ans Hobbyland noch in vollem Gange.

Werner Jessen (Freie Wähler) sagte, dass es sich dabei für die BTG um ein "Großprojekt" handele, schließlich koste die Verlegung der Plätze zwischen 500 000 und 800 000 Euro. Es könne nicht sein, so Jessen, dass der Balinger Traditionsverein zu sehr belastet werde. Denkbar sei auch eine abgespeckte Version des Aktivparks und eine Reduzierung der Zahl der Tennisplätze.

Ein großer finanzieller Brocken ist der Neubau des Jugendhauses: Oberbürgermeister Helmut Reitemann sagte am Samstag, dass die Stadtverwaltung diesbezüglich einen Zuschussantrag beim Städtebauförderungsprogramm gestellt habe; er sehe "gute Chancen", dass das Vorhaben unterstützt werde.

Der angedachte Neubau des Jugendhauses wirft für Dietmar Foth (FDP) noch eine ganz andere Frage auf: Sollen die Balinger Jugendlichen, bisher in der "Insel" und damit im Stadtzentrum zuhause, wirklich in die Eyach-Auen und damit "an den Rand" gedrängt werden? Foth will, dass auch andere Standorte geprüft werden. Dazu meinte OB Reitemann, dass ein neues Jugendhaus an der Eyach sehr gut aufgehoben wäre: Man wolle die Jugend nicht aus der Innenstadt verbannen, sondern ihnen am neuen Standort im Zusammenspiel mit dem Aktivpark deutlich mehr bieten.

Ebenfalls dürfte die Idee intensiv diskutiert werden, die Eyach zwischen Bizerba und Zollernschloss zu einem "Stadtsee" aufzuweiten und damit die Uferbereiche als "Strand für die Balinger" zu gestalten, wie es Johann Senner formulierte. Dafür brauche es "Muse und Vorstellungskraft", so Senner – und zudem viel Geld, etwa für ein neues Parkhaus, wie Foth und Jessen betonten. Dieses Vorhaben müsse man genau prüfen, möglicherweise könne man "finanziell nicht in die Vollen gehen".

Debatten dürfte es zudem um die von den Planern auf dem jetzigen Freibadparkplatz angedachte Erlebnisgastronomie geben. Werner Jessen sagte, dass er sich diese auch direkt gegenüber des Zollernschlosses vorstellen könnte: Das könnte indes zu Konflikten mit den Bewohnern Klein-Venedigs führen.

Keine Einwände formulierte der Gemeinderat, als es um die Einbeziehung des Strasser-Areals ins Gartenschaugelände ging. Dieses sei, so sagte es Johann Senner, seiner Meinung nach "der zentrale Dreh- und Angelpunkt der Gartenschau" und als zweite Ausstellungsfläche geradezu prädestiniert.

Deutlich wurde am Samstag erneut, dass die Gartenschau in erster Linie ein Projekt der Balinger Kernstadt sein wird. Anders als erhofft, bleiben die Ortsteile, was bauliche Veränderungen anbelangt, außen vor. Eingebunden werden sollen sie indes über die Veranstaltungen sowie über Präsentationsmöglichkeiten auf dem Gartenschaugelände. Alexander Maute (SPD) sagte, er hätte, was die Einbindung der Ortsteile anbelangt, gerne Vorschläge vom Büro Senner gehört, schließlich sei mitentscheidend für den Erfolg des Großprojekts, dass es von allen Balingern getragen werde.