Balingen Ganze 70 Liter vom Lebenssaft gespendet

Allein in der Zeit, als er im Ausland gearbeitet habe, sei er nicht zu Blutspenden gegangen, sagt er. Gut zehn Jahre seines Lebens war der Vermessungsingenieur in anderen Ländern tätig. Dabei hatte er sich ursprünglich vorgenommen, für maximal zwei Jahre wegzugehen. Sein Leben hört sich abenteuerlich an: Unter anderem hat er zwei Jahre in den Ölfeldern in Libyen gearbeitet, in den 1980ern, als die USA nach einem Anschlag in einer Berliner Disco Luftschläge gegen Gaddafi flog. "Wir waren mitten in der Wüste, man konnte nicht eben mal kurz zur nächsten Oase, um daheim anzurufen."

Ein paar Jahre war er in Österreich tätig, ein paar Monate lang in Rumänien. Und 1982 war er im Salzstock in Gorleben unterwegs: "Auch das war damals fast wie Ausland." Er erinnert sich noch gut daran, wie er damals hingefahren war: mit dem Campingbus. Das hatte er am Abend auf einen Parkplatz gestellt und sich schlafen gelegt. "Zuerst kam die Polizei, später der Grenzschutz", sagt er. In jener Nacht habe es geschneit, und am Morgen habe er rings um sein Wohnmobil Spuren von Hunden und Stiefeln entdeckt. "Ich wusste nicht, dass es der Parkplatz des Castor-Zwischenlagers war", sagt er grinsend. "Die haben das BL-Kennzeichen gesehen und dachten sofort, dass ich ein Demonstrant bin."

Vorübergehend hatte er sich nach der Zeit im Ausland in Schleswig-Holstein selbstständig gemacht. Dort lernte er auch seine jetzige Lebensgefährtin kennen. Sie folgte ihm in seine Heimatgemeinde Dürrwangen. Als er arbeitslos wurde, versuchte er es zunächst mit einem Bürojob. Aber die strengen Arbeitszeiten sagten ihm nicht zu. "Nach sechs Wochen war mir klar, dass das nichts für mich ist. Ich muss draußen sein." Er bewarb sich bei einer Gartenbaufirma, für die er heute noch arbeitet.

Eine besondere Blutgruppe? Nein, die habe er nicht, sagt er. Eine Weile muss er überlegen: "A positiv, glaub’ ich", sagt er dann. Warum er immer wieder spende? Er grinst: Er wisse ja, dass das Blut verkauft werde, sagt er. "Aber es ist beruhigend, zu wissen, dass es da ist, wenn man es braucht."