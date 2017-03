Balingen Gämsen futtern sich durchs Naturschutzgebiet

Kirch nimmt an diesem Tag mit seinen Kollegen vom ÖJV die Zustände im Naturschutzgebiet Untereck oberhalb von Tieringen und Lautlingen in Augenschein. Bereits am Samstag hatten sie im Rahmen einer Tagung in der Jugendherberge Lochenstein das Thema "Jagd in Schutzgebieten" beleuchtet. Das Gebiet Untereck steht beispielhaft für den Gegenstand der Tagung, da sich dort laut ÖJV in besonderem Maße die Konflikte zwischen Schalenwildhege durch Jagdausübung und Zielen des Naturschutzes in einem Naturschutzgebiet besonderer Prägung am Albtrauf und der Sicherung natürlicher Waldentwicklung zeigen.

Konkret geht es um die Gämsen in den Forstrevieren Balingen-West, Albstadt-Süd und Meßstetten. Einzelne Tiere wurden nach Angaben von Bernd Hajek nach dem Zweiten Weltkrieg dort angesiedelt. Seither haben sie sich stetig vermehrt. Mittlerweile trifft man entlang des Albtraufs große Gamsrudel an. Die Tiere verändern die Vegetation nachhaltig: In dem Naturschutzgebiet futtern sie die letzten Reste der alpinen Flora weg, die dort seit dem Ende der letzten Eiszeit überlebt haben; dazu kommen erhebliche Verbissschäden, die die Entwicklung der Wälder gefährden. Ähnliches wird laut ÖJV auch aus dem angrenzenden Oberen Donautal gemeldet.

Man wolle die Gämsen keinesfalls ausrotten, betont Michael Rüttiger, Referent für Wildtierökologie im ÖJV. Aber die Bestände entlang des Albtraufs müssten dringend reduziert werden, da ansonsten die Ziele des Naturschutzgebiets Untereck gefährdet seien. Die Jäger des ÖJV sind der Meinung, dass die Jagdausübung die Ziele des Naturschutzes grundsätzlich akzeptieren und deren Erreichung fördern muss. Das Anwachsen der Gamsbestände entlang des Albtraufs dürfe nicht zu einer weiteren Ausdehnung der Gamspopulation und der damit verbundenen negativen Entwicklungen für die Waldökosysteme und weitere Naturschutzgebiete führen.