Balingen FV Meßstetten unter Volldampf

Der FV Meßstetten rauscht weiter mit Volldampf durch die Kreisliga B1. Am Sonntag musste die SG Stetten/Schwenningen II daran glauben, die mit 0:3 gegen das Uslu-Team den Kürzeren zog. Mit 18 Punkten und 29:3 Toren führt der A-Liga-Absteiger weiterhin die Rangliste an. die SG Erzingen/Roßwangen/Endingen, die sich knapp mit 3:2 beim SV Tieringen II durchsetzte, und der spielfreie TSV Laufen, sind zwar punktgleich mit dem Primus, der aber weniger Spiele absolviert hat. Lange Zeit sah es so aus, als würde sich die SG Bitz/Onstmettingen II zur vierten Kraft aufschwingen, jedoch musste sich die SG völlig unerwartet mit 1:2 dem zuvor noch punktlosen Schlusslicht SpVgg Truchtelfingen geschlagen geben, der den letzten Platz an den TSV Benzingen II weiter reichte.