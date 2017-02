Balingen. Mit schweren Verletzungen ist ein 57-jähriger Fußgänger am Dienstagabend nach einem Verkehrsunfall in der Rosenfelder Straße in Balingen ins Krankenhaus eingeliefert worden. Der Mann wollte laut Polizei gegen 19.20 Uhr die Rosenfelder Straße im Bereich der Kreuzung Talstraße überqueren, als er von einem stadteinwärts fahrenden BMW erfasst und aufgeladen wurde. Der 80-jährige BMW-Fahrer hatte den Fußgänger offenbar schlicht übersehen. Das Unfallopfer erlitt einen Unterschenkelbruch. Am BMW entstand Sachschaden von rund 1000 Euro.