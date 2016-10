Balingen Furcht vor mehr Lärm und Gestank

Zum anderen, so Helber, habe die Lärmbelästigung der "Hesselbergler" durch den Ausbau der Erddeponie Hölderle zugenommen: Der Berg sei mittlerweile so hoch, dass der Schall von der Straße davon in Richtung Hesselberg geleitet werde.

Durch die geplante Nordwestumfahrung Weilstetten, die nahe dem Wohngebiet Hesselberg verlaufen soll, steht laut Helber eine weitere Zunahme des Verkehrs zu befürchten.

Der Frommerner Ortsvorsteher Hans Uhl sagte dazu, dass diese Zunahme wohl abhängig davon sei, wie restriktiv die Maßnahmen ausfallen, die im Zusammenhang mit dem Luftreinhalteplan für Endingen und der dortigen B 27 vorgesehen sind: Je strenger, desto mehr Verkehr werde sich wohl von der B 27 auf die B 463 verlagern.

Zum Luftreinhalteplan hatte das Gremium ebenso eine einheitliche Meinung: Der Ortschaftsrat unterstützt die Stadt Balingen in allen Bemühungen, die vom Regierungspräsidium Tübingen (RP) für ganz Balingen vorgesehene Umweltzone zu verhindern.

Es könne nicht sein, so Uhl, dass wegen der in Endingen überschrittenen Stickstoffdioxid-Grenzwerte beispielsweise auch in Streichen die Umweltzone gelten solle.

Gleichwohl räumte er ein, dass der Kampf der Stadtverwaltung gegen die Umweltzone als angeblich unverhältnismäßig Maßnahme wohl nur wenig Aussicht auf Erfolg haben werde: Die Stadt müsse als Untere Straßenverkehrsbehörde den Weisungen der Oberen Straßenverkehrsbehörde – des RP – Folge leisten. Ein Versuch, dagegen zu opponieren, könne aber nicht schaden.