Balingen Fuhrmann aus Leidenschaft

Zeitlebens hatte Herter immer ein Pferd im Stall, das er pflegte und hegte. Wann immer es möglich war, spannte er dieses auch vor seine Kutsche oder den kleinen Gummiwagen. Viele Hochzeitspaare und Jubilare hat er in den vergangenen Jahrzehnten zu Hochzeiten und besonderen Anlässen gefahren.

Sehr gerne war Herter auch in Gesellschaft. Er pflegte seine Freundschaften mit den Stammtischkollegen in Gruol oder beim Freitagstreff. Über viele Jahre hinweg saß er beim Blutritt in Weingarten mit der Reitergruppe Aulendorf im Sattel und versäumte kaum eine Veranstaltung mit Pferden oder Fuhrleuten in der Umgebung oder in Oberschwaben.

Die Beerdigung findet am kommenden Mittwoch, 30. November, ab 13.30 Uhr auf dem Friedhof Frommern statt.