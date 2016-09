Balingen Für die Eisbären Balingen liegt die Zukunft in der Jugend

Unter der Leitung von Chefcoach Günter Schmidt sollten knapp 30 Kinder der Spielgemeinschaft mit vier weiteren Trainern dort die perfekte Grundlage für die anstehende Saison schaffen. Jeden Tag gab es zwei Trainingseinheiten auf dem Eis und eine Trockeneinheit. "Die Kinder haben allesamt super mitgezogen", erklärt Schmidt und ergänzt: "Die Kinder finden in Klasterec die perfekten Bedingungen, um sich auf die Saison vorzubereiten. Die Kinder konnten sich auf den Sport konzentrieren – das sieht man an den Erfolgen am Ende der Woche."

Die professionell betreute Halle eröffnete den Übungsleitern neue Trainingsmöglichkeiten und -abläufe unter der Überschrift "Spaß am Spiel": Spielerisch sollten die Kinder lernen, mit Schlittschuhen und Scheibe umzugehen und dieses Wissen für Spielzüge anzuwenden. Kinder, die sich während der Trainingstage besonders angestrengt haben, wurden mit einer Uhr belohnt, die das Logo der Spielgemeinschaft auf dem Ziffernblatt ziert.

Nun ist eine Woche Trainingspause für die Nachwuchsmannschaften. Dann starten sie erneut in ein kurzes Trainingslager nach Herrischried, um letztendlich für die im Oktober startende Saison bestens vorbereitet zu sein.