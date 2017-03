Balingen Fünf Abschnitte entlang der Landesstraßen haben oberste Priorität

Die Fortschreibung des Radwegekonzepts erfolgt in der Zeitspanne 2017 bis 2020 nach einer Priorisierungsliste. Die Städte und Gemeinden hatten Gelegenheit, ihre Prioritäten anzumelden; nach Angaben des Straßenbauamts sind an den Kreisstraßen bereits alle Maßnahmen der Priorität eins umgesetzt beziehungsweise in Bau.

Insgesamt haben im Zollernalbkreis drei Maßnahmen an Bundesstraßen und fünf entlang von Landesstraßen oberste Priorität. Wann sie umgesetzt werden, ist unklar, weil sie nicht vom Landkreis, sondern vom Land oder vom Bund finanziert werden.

Bei den priorisierten Maßnahmen an Landesstraßen geht es um die Strecken Schörzingen – Wellendingen, Winterlingen – Bitz, Rosenfeld Fabrikle – Fischermühle, Mühringen – Bad Imnau – Haigerloch sowie Nusplingen – Egesheim. Verschiedentlich war moniert worden, dass gewisse, stark befahrene Strecken in dem Konzept nicht enthalten seien. Die Verwaltung wies in dem Zusammenhang darauf hin, dass es alternative Verbindungen gebe.