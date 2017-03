Balingen "Füchse" bleiben auf Titelkurs

Aber danach war der Spitzenreiter wieder an der Reihe, schlug mit Treffern von Frank Raible, Eric Single und Micha Kübler zum 26:15 zurück. Und die "Füchse" spielten mit dem nötigen Ernst weiter. Sie standen in der Defensive sehr kompakt und versuchten immer wieder über die erste und zweite Welle zum Erfolg zu kommen. Über das 30:18 (47.) setzten sie sich bis zur Schluss-Sirene auf 38:22 ab.

"Wir wollten Zizishausens Ausrutscher unbedingt nutzen und wollten die Partie von Beginn an seriös angehen. In der Anfangsphase haben wir zwar ein paar einfache Gegentore kassiert, aber mit dem anschließenden 6:0-Lauf das Spiel dann in die richtigen Bahnen gelenkt. Wir haben insgesamt ein gutes Spiel abgeliefert, haben in der zweiten Halbzeit früh keine Zweifel mehr aufkommen lassen und uns für die gute Abwehrarbeit am Ende mit einem deutlichen Sieg belohnt", freute sich Weilstettens Spielertrainer Klaus Schuldt über den klaren Auswärtserfolg. TV Weilstetten: Makowski, König; Euchner (2), Maier (2/1), Schuldt (3), Strölin (7), Saueressig (4), Witt (4), Raible (3), Bischoff (2), Single (2), Müller (2), Slongo, Kübler (7/2).