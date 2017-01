Balingen Frommerner Rat wählt Stephan Reuß

Balingen-Frommern. Reuß setzte sich in der geheimen Wahl mit 11:7 Stimmen gegen Laubengeiger durch. Damit erhielt er mutmaßlich die Stimmen der CDU- (acht) und der FDP-Fraktion (drei), deren Kandidat er war, während sich für Laubengeiger wohl die sieben Mitglieder der Fraktion SPD/Unabhängige Bürger aussprachen. Auf den neuen Ortsvorsteher sowie mit einem dreifachen "Hurra" auf Frommern, Dürrwangen und Stockenhausen tranken rund 20 Besucher der Ortschaftsratssitzung Sekt.

Die Bestätigung durch den Balinger Gemeinderat am Dienstag, 31. Januar, vorausgesetzt, tritt der 33-jährige Reuß das Amt am Tag darauf an – und nur zwei Tage darauf, am Freitag, 3. Februar, steht ihm gleich eine besondere Aufgabe bevor: Die Verabschiedung des Noch-Ortsvorstehers Hans Uhl in der Frommerner Festhalle, der nach 50 Jahren "und fünf Wochen", wie er betonte, als Chef im Rathaus ausscheidet.

Der 33-jährige Reuß, der aus Balingen kommt und mit seiner Frau und den beiden gemeinsamen jungen Zwillingen in Frommern lebt, hatte in der Vorstellungsrunde auf seine Erfahrung in den Stadtverwaltungen Ditzingen, Bad Dürrheim sowie derzeit Hechingen verwiesen. Dadurch habe er das "notwendige Rüstzeug" für das Amt des Ortsvorstehers von Frommern, Balingens größtem Stadtteil. Er habe aufgrund seiner beruflichen Tätigkeiten vielfältige und gute Kontakte ins Balinger Rathaus, ins Landratsamt, zum Regierungspräsidium sowie zu einigen Bürgermeistern im Kreis. Diese wolle er nutzen, um gemeinsam mit dem Ortschaftsrat eine "starke Stimme für Frommern" zu sein. Reuß betonte, dass er das Amt politisch neutral ausüben werde.