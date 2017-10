Balingen Frommern bietet VfL gut Paroli

Vier schwache Minuten der Gastegeberinnen Mitte der zweiten Hälfte genügten Sindelfingen aber, um das Spiel zu drehen: Einen Abstimmungsfehler in Frommerns Hintermannschaft nutzte Celina Lienemann zum 1:1 (58.), und wenig später besorgte Anna-Sophie Fliege nach einem Eckball das 2:1 für den VfL, bei dem es am Ende trotz guter Ausgleichchancen für Frommern blieb. "Wir werden die Niederlage aber nicht überbewerten", so Trainer Fecker, "Unser Fokus richtet sich auf die Verbandsliga." Bezirkspokal: (hor). TSV Geislingen – FV 08 Rottweil 1:4 (0:0). 70 Minuten lang schnupperte Außenseiter Geislingen an einer Sensation, nachdem der TSV kurz nach Seitenwechsel in Führung ging. Die Gäste drehten das Spiel allerdings mit drei Treffern binnen sieben Minuten. 1:0 Mährle (49.), 1:1 Theis (71.), 1:2 Plietsch (73.), 1:3 Stummer (78.), 1:4 Leopold (80./FE). FV Rot-Weiß Ebingen – SG Aichhalden-Rötenberg 6:0 (5:0). Die Gäste hatten keine Chance beim klassentieferen Team aus Albstadt. Bei Ebingen ragte die vierfache Torschützin Selina Conzelmann heraus. Tore: 1:0 Schuster (11.), 2:0, 3:0, 5:0, 6:0 Conzelmann (13./16./38./69.), 4:0 Haas (ET/34.). TSV Stetten/Hechingen – SV Unterdigisheim 0:2 (0:2). Regionenligist Unterdigisheim gewann das Zollern-Derby beim Bezirksligisten durch einen Doppelschlag innerhalb von zwei Minuten. Tore: 0:1 Weiger (30.), 0:2 Linder (32.).