Balingen Frohgemut und unbeschwert

Fröhlich und optimistisch

Sie boten Dixieland-Jazz, dessen fröhliche und optimistische Elemente zu betonen und auszuleben für die "Hardt Stompers" Programm ist. Sie spielten und sangen sich frohgemut und unbeschwert durch ihr großes Repertoire des traditionellen Jazz. Dabei scheuten sie auch ironische Albernheiten nicht: Aus dem "Basin’ Street Blues" wurde der "Besen Street Blues", aus dem Mississippi der Neckar: "Jetzt gang i eich mal auf den Wecka, mit oinem Liad vom Neckar! An jeder Tür hängt des Kehrwocha-Schild."

Zu bestaunen und zu bewundern gab es allerdings auch beseelt und virtuos geblasene Soli: Manfred Schütts Klarinette in "Petite Fleur", Karl-Otto Schmidts Tuba in "Big House Blues" und Wolfgang Schenks Posaune in "Ory’s Creole Trombone".