Balingen Fröhlichkeit und Melancholie

Höhepunkt ihrer Konzerte sind aber gerade die ruhigen Momente ihrer wunderbaren Balladen wie "Atrapa Los Sueños" oder "Doña Rosa": Mit der Ausdrucksstärke der Diva, die auf den großen Konzertbühnen zuhause ist, kommen hier die Feinheiten und filigranen Zwischentöne ihrer warmen Stimme zum Vorschein.

Brücke in ihre Heimat

Ihr fünftes Album "Extraña" thematisiert das Gefühl der Andersartigkeit. Und sie erzählt, wie sie sich das Leben in Europa einrichtet, es mit Spontanität und einer Prise des kubanischen Pfeffers "Aji Cachucha" würzt.

Schon in dem für den Preis der Deutschen Schallplattenkritik nominiertem Vorgängeralbum schuf sie mit der fiktiven "Locomotora a Cuba" eine Brücke in ihre Heimat – in das Kuba, das Addys Mercedes jung verlassen hat und nun ihr Schaffen in der Diaspora mit Verwunderung, Stolz und Neugierde verfolgt.

Ein Abend mit Addys Mercedes ist aber vor allem eins: warmherzig und nahbar. Sie erzählt ergreifende Geschichten vom ereignisreichen Lebensweg, der sie aus einfachen Verhältnissen im ländlichen Kuba in renommierte Konzertsäle und zu Festivals mit Legenden wie Eric Clapton, Bob Geldof und Ringo Starr geführt hat. Teil ihrer Familyband ist ihre 16-jährige Tochter Lia, die seit fünf Jahren neben der Schule ein musikalisches Doppelleben zwischen klassischem Geigenstudium und Tourneen führt.