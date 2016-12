Balingen Friedenslicht ist nun in Frommern

17 Kinder und sieben Gruppenleiter machten sich auf den Weg in die Landeshauptstadt. Dort stand zunächst der Besuch auf dem Weihnachtsmarkt auf dem Programm. Nach einem leckeren Kinderpunsch ging es mit der S-Bahn zur St.-Elisabeth-Kirche, um mit vielen weiteren Pfadfindern und Ministranten am Gottesdienst teilzunehmen und das Friedenslicht in Empfang zu nehmen. Dort stieß auch Schwester Silvia Maria, langjährige Kuratorin und Vorstandsmitglied der Pfadfinder Frommern, die nun in Stuttgart im Marienhospital arbeitet, zu der Gruppe.

Nach dem Gottesdienst begleiteten die Pfadfinder die Schwester noch ins Marienhospital, um das Friedenslicht auch dort in der Kapelle aufzustellen. Schließlich machten sich die Frommerner wieder auf den Heimweg.

Mehrere Familien sorgen nun dafür, dass das Friedenslicht nicht erlischt. Am Montag, 26. Dezember, findet ab 10.15 Uhr in der St.-Paulus- Kirche der Weihnachtsgottesdienst statt, an dessen Ende das Friedenslicht mit nach Hause genommen werden kann.