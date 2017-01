Balingen Freude an Arbeit in den Wiesen ist Teil des Lehrgangs

Das Interesse ist in den vergangenen Jahren stetig gestiegen. Mit diesmal 34 Teilnehmern ist man seitens der Ausbilder an der Grenze des Machbaren angelangt, so die Veranstalter.

Neun Frauen sind dabei

Die Teilnehmer kommen aus dem ganzen Zollernalbkreis, aber auch aus den angrenzenden Landkreisen. Erfreulich ist aus Sicht der Beteiligten das steigende Interesse von Frauen an diesem Lehrgang. 2017 sind unter den 34 Teilnehmern neun.