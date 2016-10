Balingen Freiwillige Helfer haben einiges zu tun

Los ging es um 9.30 Uhr, Schwangere wurden bereits eine halbe Stunde früher eingelassen. Zwischen vier- und fünftausend Artikel wurden dieses Mal angeboten – viel Arbeit für die freiwilligen Helfer, die die Waren annehmen und sortieren mussten, bei der Börse mit Rat und Tat zur Seite standen und nicht Verkauftes wieder rücksortierten.

Zur Stärkung für Helfer und Einkäufer wurden Kaffee und Kuchen angeboten. Der Erlös der Veranstaltung kommt gemeinnützigen Zwecken zugute, etwa der Förderung von Bildungs- und Erziehungsarbeit.

Fast zeitgleich fand in Frommern die Zwillingsbörse statt. Dort konnten Familien günstige Kinderartikel in Doppelausführung erstehen. Besonders begehrt waren dabei Kinderwagen und Tragekörbe. Die Wagen, in denen gleich zwei Kinder untergebracht werden können, sind neu sehr teuer und lassen sich schwer weiterverkaufen, wenn die Zwillinge aus ihnen herausgewachsen sind.