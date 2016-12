Balingen Freiheitsstrafe für schlagenden Kiffer

Die ältere Tochter wollte nach Aussage ihrer Mutter aus dem Zimmer fliehen, woraufhin der Angeklagte sie am Hals gepackt und gegen die Wand gedrückt hat.

Ärztliche Attests und Fotos belegen eine Rötung am Hals der Tochter sowie Prellungen, Gelenks- und Bänderverletzungen der Mutter. Der Angeklagte betonte mehrmals, dass er niemanden geschlagen habe. Lediglich das Gerangel um das Handy räumte er ein – dass die Zeugin gestürzt sei, könne er sich nur mit den sehr hohen Schuhen erklären, die sie an dem Tag getragen habe. Außerdem sei er dabei höchstens mit seiner Hand "in ihren Haaren hängen geblieben". "Ich weiß nicht, wie das zustande gekommen ist", sagte er immer wieder. Zudem deutete er an, dass man sich die ärztlich attestierten Verletzungen auch selbst zufügen könnte.

Zwar widersprechen sich die Aussagen von Angeklagtem und Zeugin teilweise, aber die Vorsitzende Richterin hatte keinen Zweifel an der Schuld des Mannes. Der wiederum zeigte kein Verständnis für die Aussagen seiner Freundin, mit der er seit dem Vorfall keinen Kontakt mehr hat: "Ich hab dir nichts getan", sagte er zu ihr, während sie ihre Aussage machte. Auch insgesamt präsentierte sich der Angeklagte unruhig und fiel immer wieder mit Zwischenrufen auf. Sein Verteidiger ermahnte ihn mehrmals, und die Richterin erinnerte ihn während der Urteilsbegründung daran, dass diese "keine Diskussionsrunde" sei.

Die Freiheitsstrafe von insgesamt sechs Monaten begründete sie auch mit der Vorgeschichte des Verurteilten: Er ist mehrfach vorbestraft, hauptsächlich wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz und aufgrund von wiederholten Fahrens ohne Führerschein. Die Probleme mit der Führerscheinbehörde seien auch der Grund für seine Arbeitslosigkeit, betonte der Angeklagte. Der "deutsche Staat" würde ihm immer wieder Steine in den Weg legen; zuletzt habe er "verhindert", dass sein tschechischer Führerschein anerkannt werde.

Die Hoffnung, dass er jemals wieder legal ein Auto führen könnte, nahm ihm die Richterin: "Da sehe ich schwarz." Folglich müsse er sich beruflich umorientieren, wenn er wieder Fuß fassen wolle. Der 39-Jährige bezieht keine Sozialhilfe, sondern seine Mutter finanziert seinen Lebensunterhalt.