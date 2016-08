Balingen Freie Wähler: Klinik-Partner sinnvoll?

Zollernalbkreis. Angeregt hat diese Überlegung der Balinger Bürgermeister und stellvertretende FW-Kreisratsfraktionsvorsitzende Reinhold Schäfer in in einem informellen Telefonat mit Landrat Günther-Martin Pauli. Dabei handele es sich um keinen offiziellen Antrag seiner Fraktion, sagte Schäfer im Gespräch mit unserer Zeitung. Vielmehr wolle man in einem ersten Schritt eine "wertneutrale Darstellung" einer solchen Variante erhalten.

Auch andere Fraktionen, etwa die SPD, hatten im Laufe der aktuellen Diskussion um die Zukunft des Zollernalb-Klinikums bereits tiefergehende Fragestellungen formuliert und umfassendere Darstellungen einiger Aspekte gefordert. Die Anregung der Freien Wähler berührt indes einen heiklen Punkt: Soll der Landkreis, der seit 2009 alleiniger Gesellschafter des Klinikums ist, die Kontrolle über die beiden Krankenhäuser in Albstadt und Balingen zum Teil aus der Hand geben?

Reinhold Schäfer und die Freien Wähler meinen zumindest, dass es in der aktuellen Krankenhausdebatte "keine Denkverbote" geben solle. Eines sei klar, so Schäfer: Um einen Verkauf des Klinikums gehe es den Freien Wählern nicht. Mit einem "strategischen Partner" indes könnte, so die Überlegung, das Klinikum gestärkt werden. Die Landkreisverwaltung solle nun Informationen zu dieser Frage zusammentragen, damit der Kreistag die möglichen Vor- und Nachteile mit Blick auf die bestmögliche medizinische Versorgung im Zollernalbkreis sowie in finanzieller Hinsicht – das Klinikum schreibt chronisch Defizite – abwägen könne.