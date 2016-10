Balingen Freibad ist fit für den Winter

Balingen-Streichen. Die 30 Helfer begannen am Samstagmorgen bei Sonnenschein und gut gelaunt mit ihrem Arbeitseinsatz. Mit Traktoren und Heckenscheren brachten die 30 Helfer die Hecke wieder in Form. In der Minigolfanlage wurden großzügig Äste und Bäume zurückgeschnitten und die Liegewiese beim Kinderbad geebnet.

Anschließend wurde das Wasser aus der Solartherme abgelassen, dann wurde die Pumpen ausgebaut sowie die Tische und Bänke eingemottet – und auch das Wasser wurde abgestellt. Erfreut zeigte sich Undesser über die stattliche Anzahl der DLRG-Jugendlichen, die tatkräftig mithalfen.