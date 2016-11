Balingen Frau stirbt nach schwerem Unfall auf B 463

Ursache des Unfalls war wohl eine Verkettung unglücklicher Umstände: Der Fahrer eines PS-starken Golf R war nach Angaben von Augenzeugen in Richtung Albstadt unterwegs, setzte auf der bergauf führenden zweispurigen Strecke zum Überholen an – und verlor in diesem Moment, vermutlich aufgrund der wegen des Regens schwierigen Straßenverhältnisse, die Kontrolle über seinen Wagen. So geriet er auf die Gegenfahrbahn, wo er frontal mit dem Chevrolet der Frau zusammenstieß. Die vier weiteren Autos kollidierten in der Folge.

Am Unfallort im Einsatz waren die Feuerwehr Balingen, Weilstetten und Frommern, vier Notärzte, fünf Rettungswagen sowie die Schnelleinsatzgruppe Erstversorgung. Überhaupt zum Unfallort zu gelangen war für Teile der Rettungskräfte ein schwieriges Unterfangen: Viele Autofahrer, die im Stau standen, drehten auf der Bundesstraße einfach um – und behinderten dadurch das Anfahren der Feuerwehr und des DRK. Ganz zu schweigen davon, dass sie sich selbst auch in Gefahr brachten. Als "unverantwortlich" bezeichnete ein Feuerwehrmann dieses Verhalten. Auf den Umleitungsstrecken, vor allem durch Frommern, bildeten sich lange Staus.

Lange Staus auf Umleitungsstrecken

Den Unfallort kennen die Rettungskräfte mittlerweile aus dem Effeff. Regelmäßig kommt es auf dem Abschnitt zwischen den Ausfahrten Weilstetten und Balingen zu Zusammenstößen. Erst Ende Juli war genau an der Stelle, an der sich am Freitag der Crash ereignete, ein Mann gestorben.

Als Grund für die Unfallhäufung werten viele die neu ausgebaute Strecke – insbesondere deren angebliche Mängel. Ende 2014 war das Großprojekt fertig. Statt auf einer kann man seitdem auf zwei Spuren in Richtung Albstadt fahren; aus Weilstetten kommend kann man über die neu angelegte Einfädelspur nach Balingen gelangen. Das Problem, das viele sehen: Die Fahrstreifen, auch im Bereich der Auffahrt, sind nicht durch Leitplanken voneinander getrennt. Vor allem beim Auffahren in Richtung Balingen auf der sehr kurzen Einfädelspur kommt es so regelmäßig zu gefährlichen Situationen, von denen auch Fußgänger und Radfahrer nebenan betroffen sind, mitunter auch zu schweren Unfällen. Dazu kommt, dass viele auf der ausgebauten Strecke ordentlich aufs Gas treten.

Die Frage, ob eine Verlängerung der Leitplanke helfen könnte, wurde im Balinger Gemeinderat bereits diskutiert; ebenso das Thema der Sicherheit für den neben der B 463 verlaufenden Radweg. Diese Fragen werden wohl wieder gestellt – nachdem etwas Schweres passiert ist.