Balingen Fotofreunde laden ein

Jeder der Fotografen zeigt seine Welt, so wie er sie sieht und wahrnimmt. Egal ob Aufnahmen von Reisen in ferne Länder, Bilder vom Sonntagsspaziergang, Fotos, die mit großer Geduld in der Natur aufgenommen wurden oder Architektur in der Großstadt – jedes Foto beweist, dass der Fotograf mit offenen Augen und einem besonderen Blick unterwegs war. Dieser besondere Blick lässt Bilder entstehen, manchmal aus unserer unmittelbaren Umgebung, aber vielleicht auf eine Weise, wie sie der Betrachter noch gar nie gesehen hat.

Alle Fotografen werden am Sonntag anwesend sein und freuen sich, Fragen zu ihren Bildern beantworten zu können. Aber es gibt nicht nur Bilder an der Wand zu betrachten, die Fotofreunde nehmen ihre Besucher mit auf Reisen nach Schottland, Irland und in die Bretagne. Und eine Führung auf der Burg Hohenzollern steht ebenfalls auf dem Programm.

Ab 13 Uhr werden auf der Bühne der Festhalle die AV-Schauen präsentiert. Und nicht zuletzt gibt es natürlich auch wieder Kaffee und Kuchen sowie belegte Brötchen und kalte Getränke.