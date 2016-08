Balingen Ford im Fokus

Bei der Old-Style-Car-Show im Jahr 2014 waren die Organisatoren um Oldstyler-Vorstand Wolfgang Weber vom Erfolg des Treffens fast überrollt worden. Rund 600 Oldtimer und geschätzt mehr als 5000 Besucher waren gekommen. Weil die Show seit dem Beginn im Jahr 2011 immer weiter gewachsen war, legten die Macher zuletzt eine Pause ein – weil es eben viel Arbeit ist, so ein Treffen auf die Beine zu stellen. Mitentscheidend für den Erfolg der Balinger Oldtimerfreunde ist neben den blechernen Attraktionen wohl auch das Konzept der Carshow, wie Frank Hildwein sagt: Der Eintritt ist frei, auch in diesem Jahr wieder, die Preise für Essen und Getränke moderat. "Wir wollen mit der Old Style Car Show kein Geld verdienen, sondern unsere Leidenschaft für ältere, schöne Autos aller Marken mit anderen teilen", so Hildwein.

Nun, zum fünften Geburtstag des Treffens, geht der Club indes in die Vollen: Besucher des Treffens am 11. September können sich die alten Auto-Schönheiten nicht nur anschauen, sondern auch einen Oldtimer gewinnen: Verlost wird ein roter Ford Taunus Coupe, Baujahr 1968, den die Oldstyler um Jens Wilde und Gregor Vogt in den Werkstätten von Horky und Automania auf Vordermann gebracht haben. In diesen beiden Unternehmen sowie bei Hildwein Autoglas, beim Auto-Team und bei GK-Werbetechnik sind heute schon Lose erhältlich, ebenso am Veranstaltungstag – der Gewinner kann mit dem Taunus dann direkt nach Hause fahren. Mit "H"-Kennzeichen, wie es sich gehört.