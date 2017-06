Bahnhof-Besitzer Peter Seifert traute seinen Augen nicht, als er am Samstag eine Gruppe junger Frauen auf dem Bahnsteig antraf. Wie es zunächst den Anschein hatte, handelte es sich um Flugbegleiterinnen in schicken Uniformen und frechen Cappys auf dem Kopf sowie ihre Pilotin, die vom Kurs abgekommen waren. Doch der Blick in den Korb mit den Sektflaschen brachte die Lösung: Die vermeintliche Crew war auf dem Weg nach Düsseldorf, um den Junggesellinnen-Abschied der Pilotin sprich Braut zu feiern. Nicht bekannt ist, ob sie gesund und munter wieder in Balingen gelandet sind. Foto: Privat