Balingen Flüchtlinge halten Schülerzahlen konstant

Zollernalbkreis. Die Entwicklung verläuft je nach Schulart sehr unterschiedlich. Während die Zahl der Teilzeitschüler, die in Ausbildung sind, an allen Standorten schrumpft, hat die Zahl der Vollzeitschüler zugenommen. Für 163 junge Flüchtlinge und EU-Migranten, wurden VAB-O-Klassen eingerichtet. Das Kürzel steht für "Vorqualifizierungsjahr Arbeit/Beruf für Schüler ohne Deutschkenntnisse". Die ersten beiden VAB-O-Klassen wurden im Schuljahr 2014/15 an der Philipp-Matthäus-Hahn-Schule in Balingen eingerichtet . Im Jahr darauf folgten zwei weitere Klassen an der Alice-Salomon-Schule in Hechingen, und eine Klasse wurde an der Walther-Groz-Schule in Albstadt eingerichtet.

Durch die Eröffnung des Internats für unbegleitete minderjährige Asylsuchende in Hechingen musste in diesem Jahr noch eine Klasse an der Kaufmännischen Schule eingerichtet werden. Im laufenden Schuljahr gibt es insgesamt elf VAB-O-Klassen an den Kreisschulen.

Vorrangig geht es bei dieser Schulform um das Erlernen der deutschen Sprache. Fakt ist, dass die Zahlen seit dem Schuljahr 2009/10 mit dem Spitzenwert von 6224 Schülern vier Jahre in Folge rückläufig waren und der Trend allein durch die VAB-O-Schüler vorerst gestoppt wird. Laut Modellrechnung des Statistischen Landesamts werden die Schülerzahlen bedingt durch die demografische Entwicklung bis zum Schuljahr 2025/26 um weitere 14 Prozent zurückgehen.