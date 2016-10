Balingen Floss Rückkehrhilfe in die eigene Tasche?

Zuständig war die heute 65-Jährige seit dem Jahr 2006 für sogenannte Rückkehrhilfen: Asylbewerbern und Flüchtlingen, die freiwillig in ihr Heimatland zurückkehren wollten, zahlte das Landratsamt des Zollernalbkreises die Ausgaben, die dafür notwendig waren, sowie eine Pro-Kopf-Prämie von 1500 Euro, in einigen Fällen sogar eine Art Existenzgründerzuschuss im Heimatland. Der Landkreis versprach sich dadurch Einsparungen bei den Transferzahlungen; das Land und der Bund erwarteten geringere Kosten als durch die vergleichsweise teuren Abschiebungen. "Wir waren froh um jeden, der freiwillig wieder gegangen ist", so die frühere Sozialamts-Mitarbeiterin.

Unterstützt wurde der Landkreis dabei durch Sondertöpfe der Europäischen Union und des Landes Baden-Württemberg; die Förderprogramme liefen 2014 aus. Auch der Zollernalbkreis verabschiedete sich vor zwei Jahren von dem Projekt: Der frühere Sozialdezernent Eberhard Wiget sagte damals, es habe "Missbrauch Tür und Tor geöffnet": Einige Flüchtlinge hätten die Rückkehrhilfe kassiert – und seien trotzdem wieder nach Deutschland gekommen. Manche hätten die Leistung mehrfach beantragt. Vor einem "organisierten Missbrauch" warnte damals das Bundesinnenministerium.

Die Gründe, warum es soweit kommen konnte, sind zwar nicht Gegenstand des jetzigen Verfahrens gegen die frühere Mitarbeiterin des Sozialamts – sie sind jedoch immer wieder ein Thema. Schlaglichtartig werden so die politische Herausforderung und die verwaltungstechnische Abwicklung der seit 2013 deutlich steigenden Asylbewerberzahlen beleuchtet. Es geht um Überforderung und die Frage der Kontrolle in einem System, das, wie es Richterin Kurz formulierte, "zu Missbrauch geradezu einlädt" – und das sich die früherer Sozialamtsmitarbeiterin auf raffinierte Art und Weise zunutze gemacht haben soll. Der wohl wichtigste Anreiz dafür: Bargeld.

Damit Flüchtlinge in ihre Heimat zurückkehren können, müssen sie einen Pass vorweisen können; viele haben diesen indes auf der Flucht verloren oder aber, in der Hoffnung, dadurch bessere Chancen auf Asyl in Deutschland zu haben, vernichtet. Einen neuen gibt’s in den Botschaften und Konsulaten ihrer Heimatländer. Im Zusammenhang mit dem Antrag auf Rückkehrhilfe bezahlte das Kreissozialamt die Fahrten mit der Bahn dorthin – etwa nach Stuttgart, München oder Berlin.

Die Kosten für die Tickets wurden bar erstattet. Eine Kontrolle, ob die Antragsteller tatsächlich dort waren, erfolgte laut Aussage der Angeklagten und des früheren Sozialamtschefs nicht. Nachweise wurde nicht gefordert. Die Höhe der Kosten wurden Pi mal Daumen ermittelt, um wenigstens einen Ansatzpunkt zu haben und etwas für den Vermerk in der Akte: per Internetrecherche auf www.bahn.de.

Ebensowenig konnten die Gebühren, die für die Neuausstellung der Pässe von den Botschaften und Konsulaten erhoben wurden, nachvollzogen werden – die Institutionen stellen dafür offenbar in der Regel keine Quittungen aus. Oft sei wohl tatsächlich "ins Blaue hinein" ausgezahlt worden, sagte der frühere Sozialamtschef, dabei habe allein das Ergebnis gezählt: Dass möglichst viele Asylbewerber Deutschland freiwillig wieder verlassen. Einen genauen Überblick über die von ihm unterschriebenen Auszahlungsanordnungen habe er nicht gehabt. Das Budget für den Bereich der Rückkehrhilfe sei mit rund 130 000 Euro jährlich angesichts des Gesamtetats des Sozialamts in Höhe von 60 Millionen Euro aber auch "vergleichsweise gering" gewesen.

Offenbar war er indes immer noch hoch genug, um zum Betrug anzureizen. So soll die 65-Jährige laut Anklage in den Jahren 2013 und 2014 durch die Unterschriftenfälschungen auf den Auszahlungsanordnungen sowie durch Anträge fiktiver Rückkehrwilliger die Kasse des Landratsamts erheblich geschädigt haben. In den 45 angeklagten Fällen geht es um Einzelbeträge zwischen 500 und fast 3000 Euro – und immer geht es um die Nebenkosten der Rückführung, vor allem Reisekosten zu den Botschaften und Konsulaten zur Passbeschaffung.

Merkwürdig und widersprüchlich dabei: Laut Akten soll etwa eine rückkehrwillige Familie am selben Tag sowohl in München als auch in Stuttgart gewesen sein. Andere angeblich Rückkehrwillige sagten bei der Polizei aus, niemals einen solchen Antrag gestellt zu haben. Auszahlungsanordnungen lagen angeblich über Wochen und Monate bereits vom Sozialamtschef unterschrieben unbearbeitet herum, ehe sie, mit einem neuen Datum gestempelt, bei der Kreiskasse zur Auszahlung vorgelegt wurden. Seltsam und schwer erklärbar auch, dass der Leiter Anordnungen unterschrieben haben soll, als er schon im Resturlaub oder bereits im Ruhestand war. Zu den Auszahlungsvorgängen sollen in den nächsten Wochen Mitarbeiter des Landratsamts aussagen, als Zeugen geladen sind zudem Dutzende Asylbewerber.

Auf den Gesamtkomplex der Merkwürdigkeiten wurde eine Mitarbeiterin des Sozialamts im Frühjahr 2015 aufmerksam. Dann wurde das Rechnungsprüfungsamt des Landratsamts tätig. Die Prüfer förderten dabei offenbar noch weit mehr angebliche Betrugsfälle ans Licht, als nun am Balinger Amtsgericht strafrechtlich angeklagt sind. Das Landratsamts will mit einer Zivilklage, die derzeit ruht, Schadensersatz gegenüber der früheren Mitarbeiterin geltend machen. Die Forderung beläuft sich auf 345 000 Euro.