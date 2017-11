Balingen "Flo" macht SC Freiburg froh

"An Tagen wie diesen, wünscht man sich Unendlichkeit", lautet der Titel eines Hits der Punkrocker "Tote Hosen". Zu so ein Tag dürfte für Florian Kath der 25. November werden. Der 23-jährige Blondschopf war von SC-Trainer Christian Streich in der 87. Minute für U21-Nationalspieler Janik Haberer in einer turbulenten Schlussphase eingewechselt worden. Die erste Minute der Nachspielzeit war bereits angebrochen, als Christian Günter perfekt in den Lauf von Kath spielte, der sich aus der eigenen Hälfte in Richtung Mainzer Gehäuse machte, FSV-Keeper Robin Zentner umkurvte und zum 2:0 einschob. Zwar gelang Mainz noch das 2:1 durch Emil Berggren, aber am Ende bejubelten die SC-Spieler ihren zweiten Saisonsieg.

"Ich bin aus der eigenen Hälfte los gelaufen und habe gemerkt, dass ich Zeit habe. Deshalb habe ich mir die Ruhe genommen und geschaut, was der Mainzer Torhüter macht. Dann bin ich links an ihm vorbeigezogen und habe den Ball eingeschossen", schildert Kath sein erstes Bundesligator aus eigener Sicht.

Für den Linksaußen, der seit 2015 für den SC Freiburg spielt und zuvor alle Jugendmannschaften bei der TSG Balingen durchlief, wo er mit 17 Jahren schon im Oberligateam debütierte, ist dies ebenso ein besonderer Moment, wie sein erstes Bundesligaspiel überhaupt, das er am 22. Februar 2015 beim 2:0-Erfolg des SC Freiburg bei Hertha BSC bestritt. "Das sind so Geschichten, an die man sich gerne auch noch später erinnert und seinen Kindern und Enkeln davon erzählen kann", weiß Kath, der von seinen Freunden "Flo" gerufen wird.