Balingen (mai). Nach dem Einbruch im Balinger Gymnasium in der vergangenen Woche ist am Dienstagabend vom früheren Rektor und Freie-Wähler-Stadtrat Werner Jessen die Frage gestellt worden, ob die seiner Kenntnis nach dort installierte Alarmanlage nicht ausgelöst habe. Er erhielt eine kuriose Antwort. Hochbauamtsleiter Frieder Theurer sagte, dass die Alarmanlage sehr wohl noch in Betrieb sei. Sie sei am Tag des Einbruchs auch nicht defekt gewesen. Allerdings werde die Anlage erst abends um 22.30 Uhr scharf gestellt – weil es, darauf wies Theurer mit dem Zusatz "ganz im Ernst" hin – am Balinger Gymnasium Lehrer gebe, die mitunter bis spät am Abend arbeiteten. Wegen dieser lang tätigen Lehrkräfte habe es in der Vergangenenheit mehrere Fehlalarme gegeben, so Theurer weiter; deswegen habe man die Alarmanlage umgestellt. Einige Stadträte und Zuhörer kicherten hörbar. Bei dem Einbruch hatten die Täter in der Nacht zum Dienstag vergangener Woche 16 Tablet-Computer und den Tresor gestohlen. Sie waren über eine Fensterscheibe eingedrungen. Den Schaden schätzt die Polizei auf rund 6000 Euro.