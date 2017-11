Sie waren mit dabei bei der kommunalpolitischen Kundgebung des Gemeindetags in Balingen: Gemeindetagspräsident Roger Kehle, Finanzministerin Edith Sitzmann (Grüne) und der Balinger Oberbürgermeister Helmut Reitemann (von links). Vertreter der Städte und Gemeinden, der Politik und der Wirtschaft waren nach Balingen gekommen. Im Vordergrund standen die Finanzen. Nachdem Reitemann seine Stadt vorgestellt hatte, sprach Kehle die knappen Zuweisungen vom Land an, die Flüchtlingskrise, das Bildungswesen, die Digitalisierung und den angestrebten Rechtsanspruch auf Ganztagesbetreuung an Schulen – Dinge, die nicht allein den Kommunen aufgebürdet werden dürften. In Zusammenhang mit dem Wohnungsmangel sagte er: "Wir brauchen Abschreibungsmöglichkeiten. Wenn die neue Regierung das nicht packt, schaffen wir das nicht." Die Finanzministerin nannte Land und Kommunen eine "Schicksalsgemeinschaft" und versprach partnerschaftliche Zusammenarbeit. Zur Flüchtlingskrise sagte sie, dass Baden-Württemberg dringend ein Einwanderungsgesetz brauche. Und: "Heimat wird nicht weniger, wenn wir sie mit anderen teilen." Foto: Ungureanu