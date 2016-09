Balingen Finale Tage für die Kirchner-Schau

Für die Kirchner-Ausstellung rechnet die Stadthallen-Geschäftsführung am Ende mit rund 20 000 Besucher. Das liegt deutlich hinter den Erwartungen. Gleichwohl ziehen die Verantwortlichen ein positives Fazit: Diejenigen Besucher, die gekommen sind, hätten der Ausstellung fast durchweg sehr gut beurteilt.

Zudem öffnet am Sonntag, 2. Oktober, das Kunstzelt der Jugendkunstschule zum letzten Mal. Von 10.30 Uhr an können sich dort Kinder künstlerisch betätigen. Dieses Begleitangebot kam sehr gut an: Rund 500 Kinder haben es laut Stadthallen-Geschäftsführung in den vergangenen drei Monaten genutzt.

Am Samstag und Sonntag sowie am letzten Ausstellungstag, 3. Oktober, ist die Kirchner-Schau jeweils von 10 bis 18 Uhr offen. An allen drei Tagen finden jeweils um 11 Uhr Führungen statt. Die Zehntscheuer ist von 13 bis 18 Uhr geöffnet; die Rathausgalerie am Samstag von 9 bis 18 Uhr sowie am Sonntag und am Feiertag von 13 bis 18 Uhr.