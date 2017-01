Zollernalb Fiechtner will für AfD in Bundestag

Mit knapper Mehrheit von 6:5 Stimmen und zwei Enthaltungen setzte sich der AfD-Landtagsabgeordnete aus dem Wahlkreis Göppingen am Sonntag in Sigmaringen gegen zwei Gegenkandidaten durch. Fiechtner ist Arzt und Stadtrat in Stuttgart und will für seine Partei in den Bundestag. Unter anderem bewarb er sich als Kandidat für den Wahlkreis Stuttgart-Süd, unterlag aber einem Gegenkandidaten.

Für den Wahlkreis 295 hatte ihn der hiesige AfD-Landtagsabgeordnete Stefan Herre vorgeschlagen. Er habe überlegt, wer die Aufgabe meistern könnte, sagte Herre im Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten. Er habe daraufhin Fiechtner gefragt, ob er bereit sei, zu kandidieren. Er war es. "Sollte er gewählt werden, geht er nach Berlin", sagt Herre, "und in den Landtag rückt ein Ersatzkandidat nach. Die Stelle ist für uns nicht verloren."