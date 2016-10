Balingen Feuerwehr steht nun auf dem Stundenplan

Mit dem neuen Schuljahr wird für die Vollzeitklassen des Gewerblichen Schulzentrums Balingen das Wahlfach Feuerwehr angeboten. Schon gegen Ende des vergangenen Schuljahrs gab es an der PMHS einen doppelten Vorlauf. Der TG-Schüler David Will, selbst aktiv in der Balinger Wehr, gab eine Präsentation über die gesetzlichen Grundlagen, den organisatorischen Aufbau und die Funktionsweise der Feuerwehr.

Sein Publikum waren nicht nur die Mitschüler aus der Umwelttechnik-Klasse, auch die Schüler der beiden Flüchtlingsklassen hörten zu. Anschließend ging es auf den Schulhof, wo an einem Einsatzfahrzeug Feuerwehrpraxis demonstriert wurde.

Dabei erhielt David Will tatkräftige Unterstützung von seinen Feuerwehrkollegen: dem Fertigungstechniklehrer Markus Häusel und dem stellvertretenden Schulleiter Martin Schatz. Der Zweimann-Trupp Will und Häusel wiederholte die Feuerwehr-Lektion im Rahmen des vom Landratsamt initiierten Sommerferienprogramms. Unter dem Motto "Feuerwehr: Dein Freund und Helfer" informierten die beiden die im ehemaligen Krankenhaus in Hechingen untergebrachten Flüchtlinge.