Balingen Festnahme nach Einbruchsversuch in Parfümerie

Durch mehrmonatige, intensive Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Hechingen und der Kriminalpolizeidirektion Rottweil ist es in der Nacht zum Freitag gelungen, drei Beschuldigte in Metzingen vorläufig festzunehmen. Sie sind dringend verdächtig Mitglieder einer osteuropäischen Diebesbande zu sein. In Metzingen sollen die Beschuldigten eine weitere Tat geplant haben. Die Ermittlungen dazu dauern noch an.

Zwei der Beschuldigten stehen im dringenden Verdacht, Mitte Mai 2017 versucht zu haben, in eine Parfümerie in Balingen einzubrechen. Alle drei Beschuldigten werden außerdem dringend verdächtigt Ende Juni in Leutkirch im Allgäu einen Einbruchsdiebstahl begangen zu haben. Bei diesem wurden Gegenstände im Gesamtwert von rund 65.000 Euro entwendet.

Bezüglich der Tatbegehung in Metzingen und Leutkirch im Allgäu wurden die Ermittlungen von der Staatsanwaltschaft Hechingen und der Kriminalpolizeidirektion Rottweil übernommen.