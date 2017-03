Balingen Festliche Klänge aus Kehle und Blech

In Heselwangen standen in der renovierten Kirche einige Male der Projektchor und das Bläserensemble gemeinsam vor dem Altar und brachten bekannte alte und neue Choräle zu Gehör.

Zweimal trat auch Adolf Klek ans Mikrofon, um auf die kunstvollen Schätze in der Kirche aufmerksam zu machen. Pfarrer Christof Seisser gestaltete die Liturgie und las auch einen Text vor zu der Frage "Wo wohnt Gott?". Am Schluss kam darin die Feststellung: "Er wohnt in dir!"