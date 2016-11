Balingen Festgesellschaft fährt ins Weggental

Balingen-Roßwangen. Mit Verwandten und Freunden war das Brautpaar frühmorgens in einem Omnibus nach Rottenburg gefahren. Die Trauung vollzog der damalige Dorfpfarrer Deutschmann, der ebenfalls im Bus mitgefahren war. Im Gasthaus Anker in Rottenburg fand anschließend die Hochzeitsfeier statt.

Nach der gemeinsamen Schulzeit in Roßwangen erlernte Josef Hahn den Beruf des Herrenschneiders und arbeitete anschließend mehrere Jahre in einer Maßschneiderei in Badenweiler.

Die Liebe zu seiner Jahrgängerin Maria zog Josef dann wieder zurück in sein Heimatdorf. Maria fand nach ihrer Schulzeit eine Anstellung als Kettenstuhlweberin in der Textilfabrik Gebrüder Grimm in Weilstetten und arbeitete auch im landwirtschaftlichen Betrieb ihrer Eltern mit.