Balingen Fest: "Verschieden und doch gemeinsam"

Zudem gab es kreative Stationen: Margarete Goth, Pfarrerin der evangelischen Kirchengemeinde Dürrwangen-Stockenhausen, betreute einen Stand, an dem sich die Gemeindemitglieder über ihren Kirchturm hinausschauend begegnen konnten. Die Hobbyfotografin Dorothea Steingräber fotografierte die acht Kirchtürme der sieben Gemeinden und zerlegte sie in vier Teile, die jeweils auf einen Würfel geklebt wurden. Aus diesen Teilen durfte eine "Kirche der Zukunft" nach eigener Wahl gebaut werden. Die Kirche der stellvertretenden Vorsitzenden des katholischen Kirchengemeinderats Frommern, Loretta Harke, hatte beispielsweise nicht nur eine Spitze, sondern eine Doppelspitze, war hochaufragend und sichtbar für die Welt. Sie hatte leere Flächen als Platz für Neues.

Die evangelische Gesamtkirchengemeinde Zillhausen-Streichen bot an ihrem Stand ein Luther-Quiz an. "Das Quiz kam sehr gut an und hat seinen Zweck erfüllt, da wir dort mit vielen Leuten ins Gespräch gekommen sind", freute sich das Kirchengemeinderatsmitglied der evangelischen Gesamtkirche Zillhausen-Streichen, Stefan Daniel Zeeb, der sich überrascht zeigte, dass die Halle so voll war.

Begeistert war auch Pfarrerin Goth: "Schon die gemeinsame Vorbereitung war klasse, und auch das Gemeindefest war eine tolle Sache und ein voller Erfolg. Gemeinsam und gleichberechtigt zu feiern, ist die Zukunft der Kirche. In Zeiten von immer mehr Kirchenaustritten müssen wir zeigen, dass wir eine gesellschaftliche Größe sein können", meinte sie.

Auch der Pastor der evangelisch-methodistischen Gemeinde Zillhausen, Markus Bühler, bewertete das ökumenische Gemeindefest positiv und freute sich über die Atmosphäre: "Es war sehr interessant zu sehen, wie verschieden die jeweiligen Gemeinden theologisch geprägt sind", sagte Bühler.