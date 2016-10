Balingen Feine Strahlkraft in allen Stimmlagen

Mit einem kraftvoll und beschwingt vorgetragenen Orgelsolo glänzte Jan-Thilo Bayer. Sodann bewältigte der Chor die komplexe Klangfülle von Bachs doppelchöriger Motette "Der Geist hilft unsrer Schwachheit auf" mit bewundernswerter Konzentration und Atemtechnik. Mit innigem Ausdruck interpretierte er Bachs Choral "Wohl mir, dass ich Jesum habe".

Aufhorchen ließ der Männerchor mit einer Komposition des neuapostolischen Kirchenmusikers Hermann Ober. Im Lied "Hätt’ alle Weisheit mich durchdrungen" bestach er durch seinen pointierten, rezitativartigen Einsatz und die fein modulierte, melodiöse Ausführung.

Der Gesamtchor wiederum begeisterte durch seine in Schwebe gehaltenen Tongewebe in Josef Gabriel Rheinbergers Abendlied "Bleib bei uns Herr" und den strahlenden Klang von Rutters "The Lord Bless You And Keep You". Lohn dafür war stehender Applaus der Zuhörer. Brilliant und dynamisch ließ der Chor den Abend mit seiner Zugabe ausklingen – Händels "Halleluja".