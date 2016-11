Balingen Feiern und abtanzen zu den größten Hits

Die SWR1-Disco ist laut Ankündigung eine ganz zwanglose Angelegenheit. Hier gibt es keine Kleiderordnung, keine Tanzvorschriften und keine Altersgrenze. Willkommen sind alle, die tanzen, feiern und Spaß haben wollen. SWR1-DJ Maik Schieber spielt die größten Hits aller Zeiten – ganz so, wie es die Hörer aus ihrem Radio kennen und lieben. Mit Rock und Pop aus fünf Jahrzehnten ist garantiert, dass für jeden Geschmack etwas dabei ist. Daneben versteht sich Maik Schieber auch als Animateur und liefert sich schon gerne einmal mit seinen Disco-Gästen einen Wettkampf im Luftgitarre-Spielen oder im Freestyle-Tanz.

Tickets für die SWR1-Disco am 17. Dezember in Frommern gibt es im Vorverkauf zum Preis von sieben Euro bei der Sparkasse Zollernalb in den Filialen Balingen und Frommern. Karten an der Abendkasse kosten neun Euro.