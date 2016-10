Balingen "Feiern ist genauso wichtig wie arbeiten"

"Bei einem Teammeeting sind wir paritätisch besetzt. Hin und wieder hätte ich mir trotzdem gerne 51 Prozent gewünscht", beschrieb Gerhard Schneider überspitzt, wie es manchmal bei Entscheidungen zugeht, die er und seine Frau Ulrike Ruof-Schneider für das von ihnen geführte Modehaus treffen müssen. Das Publikum lachte, und auch seine Frau nahm es mit Humor. Sie verriet, dass das Paar vieles bereits am Frühstückstisch bespreche – früher oft zum Leidwesen der beiden Kinder.

Im Tagesgeschäft setzen die beiden jedoch auf strikte Trennung: Sie ist etwa für den Ein- und Verkauf sowie das Personal zuständig, er hingegen für die EDV und das Facility Management.

Dass es in ihrem Berufsalltag oftmals stressig zugehe, ließen Heike Fischer-Heine und Arnulf Heine durchblicken. "Wir sind seit 30 Jahren verheiratet und fast genau so lang Geschäftspartner", erklärte die Geschäftsführerin der Firma Combra Verpackungssysteme. Häufig seien die Eheleute gegensätzlicher Meinung, was bei einer Lösungsfindung viele Perspektiven mit sich bringe. Deshalb hätten auch sie sich entschieden, ihre Zuständigkeitsbereiche zu trennen: "Bei uns ist jeder Chef in seinem Ring."