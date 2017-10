Balingen Favoriten landen hohe Kantersiege

Der siebte Spieltag in der Kreisliga B2 wurde am bereits Mittwochabend mit dem 4:1-Sieg des TSV Frommern II gegen Türk Haigerloch eingeläutet. Auch am Sonntag gab es nur Heimsiege zu vermelden. Besonders in Torlaune zeigte sich dabei der SV Heselwangen, der die SG Täbingen/Schömberg beim 10:0-Kantersieg förmlich überrollte. Gleich viermal traf Spielertrainer Giuseppe Cracchiolo. Mit dem TSV Geislingen, der vor heimischer Kulisse die SG Weildorf/Bittelbronn II deutlich mit 8:0 schlug und der SG Isingen/Brittheim, die zuhause mit 4:0 gegen Erzingen/Roßwangen/Endingen gewann, hat es der Tabellenführer SV Heselwangen, der den Platz an der Sonne von der spielfreien SpVgg Binsdorf übernahm, aber im Meisterschaftskampf mit drei hartnäckigen Widersachern zu tun.

In der Kreisliga B3 schoss der SV Ringingen den Vogel ab: Das Ott-Team gewann deutlich mit 9:1 bei der SG Hart II/Owingen II. Matchwinner beim 5:2-Sieg des Spitzenreiters FC Schmiden bei der SG Rosenfeld II/Leidringen war der überragende dreifache Torschütze Dominik Kamienski. Erneut positiv auf sich aufmerksam machte der blutjunge SV Heselwangen II, der den FC Steinhofen II mit 3:1 schlug und mit diesem Erfolg seinen sechsten Tabellenplatz konservierte. Das mit viel Spannung erwartete Verfolgerduell zwischen der SG Hörschwag/Salmendingen und dem FC Wessingen entschied die SG mit 3:1 für sich. Lange Zeit war es ein Spiel auf Messers Schneide, stand die Begegnung doch bis zur 86. Minute 1:1-Unentschieden, ehe Heiko Hummel einnetzte und in der Schlussminute Sven Münzenmaier sogar noch den dritten SG-Treffer beisteuerte.