Balingen Falcons brennen auf den Start

Nach dem Abstieg aus der Landesliga kam es bei den Balinger Korbjägern zu einem großen Umbruch: Zahlreiche Leistungsträger und langjährige Spieler wie Michael Plesse, Johannes Kaiser und Harun Ilhan verließen die Falken. Doch dies ermöglichte einigen neuen Gesichtern den Sprung in den Kader. Dieser wurde mit den Jugendspielern Marius Lohner und Fabian Gess sowie den externen Neuzugängen Michael Watson (Ulm) und Richard Schaad (Hechingen) aufgefrischt.

Mit Burim Haljilji wurde auch ein neuer Coach gefunden, der sofort mit seinem Engagement und hundertprozentigem Einsatz überzeugte. Unter dem neuen Trainer wehte ab Ende August ein komplett anderer Wind, und es begann eine knallharte Vorbereitung, für die unter anderem auch ein professioneller Fitnesscoach engagiert wurde.

Schon zu Beginn der Vorbereitung zeigte sich, dass hier eine motivierte und homogene Truppe zusammengefunden hatte, welche den letztjährigen Landesliga-Frust so schnell wie möglich hinter sich lassen wollte. Das harte Training schweißte die Mannschaft zusammen. Nach guter Saisonvorbereitung und zwei Siegen aus drei Testspielen sind nun alle heiß darauf, am Sonntag in die Runde zu starten.