Balingen Fackelumzug jährt sich zum 20. Mal

Schon am Nachmittag war Balingen fest in Narrenhand: Auf dem Marktplatz wurde bewirtet, Guggenkapellen spielten und die Narren tanzten. 75 Gruppen mit rund 2000 Hästrägern waren bei den Balinger Narren zu Gast, und tausende Besucher säumten den Straßenrand bis zur Messehalle.

Zum Jubiläum startete der Umzug nicht mehr wie in den vergangenen Jahren beim Bahnhof, sondern am Marktplatz, und am Ende wurde nicht wie in den vergangenen Jahren in der Eberthalle gefeiert, den die war für den Anlass entschieden zu klein: Die Narren nahmen die volksbankmesse in Besitz - und die hatte sich beim Brauchtumsabend erwartungsgemäß gut gefüllt.